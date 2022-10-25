İsveç Enkaz Müzesi, İsveçli deniz arkeologlarının, ilk seferinde batan 17'nci yüzyıldan kalma savaş gemisi Vasa'nın uzun süredir kayıp olan kardeş gemisini keşfettiklerini söyledi.

1629'da yola çıkan Applet, 69 metrelik Vasa ile aynı gemi yapımcısı tarafından inşa edildi. Başkent Stockholm'ün hemen dışındaki Vaxholm adası açıklarında battı.

Müzede bir deniz arkeoloğu olan Jim Hansson, “Enkazın Vasa'ya ne kadar benzediğini gördüğümüzde nabzımız hızlandı” dedi.

Hansson, yapının ve boyutların çok tanıdık göründüğünü söyleyerek, "Bu durum Vasa'nın kardeş gemilerinden biri olabileceğine dair umutları artırdı. Geminin yan kısımlarının bir kısmı düşerken, gövde alt güverteye kadar korunmuş ve düşen kısımlar iki seviyede silah portları gösteriyordu." dedi.

Batık, Aralık 2021'de keşfedildi. 2022 baharında daha kapsamlı bir araştırma yapıldı. Daha önce sadece Vasa'da görülen detaylar ortaya çıktı.

Müze, teknik detayların yanı sıra ölçümler ve ahşap örneklerin de bunun gerçekten Applet olduğunu doğruladığını söyledi.

2019 yılında müze, aynı bölgede iki savaş gemisinin daha keşfedildiğini bildirdi.

O zamanlar arkeologlar bunlardan birinin Applet olabileceğine inanıyorlardı, ancak daha fazla araştırma, bu gemilerin aslında 1648'den Apollo ve Maria adlı iki orta boy savaş gemisi olduğunu gösterdi.