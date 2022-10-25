Dün 92,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,21 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 91,35 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,70 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, zayıf talep endişelerine karşın giderek artan arz daralması endişeleri etkili oldu.

Avrupa Birliği (AB), 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlıyor.

AB üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol yaptırımlarının yaklaşması piyasalarda arz endişelerini güçlendiriyor.

Uzmanlara göre, Rusya'dan deniz yoluyla yapılan sevkiyatların, 21 Ekim'e kadarki 7 günlük dönemde son beş haftanın en düşük seviyesine gerilediğine ilişkin veriler ise söz konusu yaptırımların etkisinin şimdiden hissedildiğine işaret ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kasım itibarıyla günlük petrol üretiminde 2 milyon varillik kesintiye gidecek olması da piyasalarda arz endişelerini destekliyor.

ABD ve Çin'de açıklanan veriler talep endişelerini artırdı

Öte yandan, dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi ABD ve Çin'de ekonomik gidişata yönelik endişelerin artması fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde aylık bazda 2,1 puan azalışla 49,9'a inerek 28 ayın en düşük seviyesine geriledi ve Haziran 2020'den bu yana sektörde ilk kez daralma olduğuna işaret etti.

Ülkede hizmet sektörü PMI da ekimde geçen aya göre 2,7 puan azalarak 46,6'ya indi ve hizmet sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Uzmanlar, Çin'de dün açıklanan verilere göre ülkenin üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüyerek beklentileri geride bırakmasına karşın verinin alt kalemleri ve özellikle perakende satışların tahminlerin altında kalmasının ekonomiye ilişkin soru işaretlerini artırdığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,75 ile 92,33 dolar aralığının direnç, 91,17 ile 90,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.