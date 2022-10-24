Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 19:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
El yakmayan yerli ocağa ilgi yoğun
Geleceğin mutfağına Türkiye’nin yerli şirketleri şekil verecek. Bir firma el yakmayan ocak geliştirdi. Sektörde ilk olma özelliğini taşıyan bu ocak, minimal tasarımıyla dikkati çekiyor. Telefonla da kontrol edilebilen ocağa yurt dışından da ilgi büyük.
Geleceğin mutfağı sloganıyla üretilen el yakmayan yerli ocak, 3 buçuk yılda üretildi. Otonom sisteme sahip ocak hem aplikasyonla hem de sesle yönetilebiliyor.
Sade tasarımıyla dikkat çeken ocak dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.
Ocağın diğer ocaklara göre daha hızlı olduğunu belirten Şirket Kurucusu Recai Üçok, ''1 litre suyu geleneksel ocaklar 16 dakikada kaynatırken ocağımız 4.5 dakika gibi kısa bir sürede kaynatıyor'' dedi.
Dayanıklılığı ile dikkat çekiyor
El yakmayan ocak dayanıklılığı ile de dikkkatleri çekiyor. Ocağın plakası çizilmeye ve ateşe karşı oldukça dayanıklı.
Avrupa uyumluluk belgesi’ne sahip ürüne yurt dışından da talep geliyor.
Kamera: Ahmet Bağış
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