Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,7 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini 4.000 puanın üzerine taşıdı.
Geçen hafta küresel pay piyasalarından pozitif ayrışan ve haftalık bazda yüzde 8,48 değer kazanan BIST 100 endeksi, cuma gününü 3.934,63 puandan tamamlamıştı.
Yeni haftanın başlangıcında da yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, 4.003,92 puanla tarihi zirvesini gördü.
Endeksin önceki kapanış seviyesine göre değer kazanımı ise yüzde 1,7'yi aştı.
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