Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsadan günün ilk yarısında rekor
[Fotograf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 3.996,38 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,80 puan ve yüzde 1,29 değer kazancıyla 3.985,43 puan oldu. Toplam işlem hacmi 40,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,02 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile elektrik oldu.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "ultra şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının arttığını söyledi.
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