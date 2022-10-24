BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,80 puan ve yüzde 1,29 değer kazancıyla 3.985,43 puan oldu. Toplam işlem hacmi 40,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,02 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile elektrik oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "ultra şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının arttığını söyledi.