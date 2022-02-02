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Sosyal medya hem zamanı çalıyor hem de dikkati kendine çekiyor.

Yapılan araştırmalarda, öğrencilerin dikkatinin 65 saniye ile ofis çalışanlarının da 3 dakikayla sınırlı olduğu vurgulanıyor.

Sosyal medya dikkati dağıtıyor, uykusuzluğa yol açıyor

Uzmanlara göre, sosyal medyada fazla vakit geçirildiğinde dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu, duygu durum bozukluğu gibi birçok problem yaşanabilir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu cihazların hepsinde "mavi ışık" dediğimiz uykuyu azaltan, daha doğrusu melatonin hormonunu baskılayan ve doğrudan doğruya endokrin dediğimiz anlamda da uykuyu güçleştiren bir özellikleri var."

Özellikle dikkat dağınıklığı çocuklarda daha çok göze çarpıyor.

Uzmanlar, sosyal medya kullanımının sınırlandırılması gerektiğine dikkati çekiyor.

