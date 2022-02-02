Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:59Son Güncelleme: Kaynak: WABetaInfo
WhatsApp gönderilen mesajların silinme süresini değiştiriyor
WhatsApp, mesaj gönderildikten sonraki bir saat içinde kullanılabilen herkesten sil özelliğinin süresini değiştiriyor.
Herkesten sil özelliği sadece mesajı gönderdikten sonraki bir saat içinde kullanılabiliyor. Daha fazla süre geçtiğinde ise WhatsApp mesajın karşı taraftan silinmesine izin vermiyor.
1 hafta olacağı öne sürülmüştü
WhatsApp ile ilgili gelişmeleri takip eden WABetaInfo tarafından paylaşılan habere göre mesaj silme özelliğinin kısa olması eleştirileri sebebiyle sürenin 1 haftaya çıkarılacağı öne sürülmüştü.
Ancak WhatsApp, bu süreyi 2 gün 12 saat olarak değiştirecek.
WABetaInfo, değişikliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve önümüzdeki günlerde beta sürecine geçileceğini duyurdu.
Etiketler: WhatsApp Sosyal Medya Mobil Uygulama
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