Herkesten sil özelliği sadece mesajı gönderdikten sonraki bir saat içinde kullanılabiliyor. Daha fazla süre geçtiğinde ise WhatsApp mesajın karşı taraftan silinmesine izin vermiyor.

1 hafta olacağı öne sürülmüştü

WhatsApp ile ilgili gelişmeleri takip eden WABetaInfo tarafından paylaşılan habere göre mesaj silme özelliğinin kısa olması eleştirileri sebebiyle sürenin 1 haftaya çıkarılacağı öne sürülmüştü.

Ancak WhatsApp, bu süreyi 2 gün 12 saat olarak değiştirecek.

WABetaInfo, değişikliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve önümüzdeki günlerde beta sürecine geçileceğini duyurdu.