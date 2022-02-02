Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre bu karar, şirketin Tam Kendinden Sürüş Beta (FSD Beta) yazılımı ile donatılmış Model S, X, 3 ve Y araçlarını etkileyecek.

Ajans, yardım özelliğinin, araçların kavşaklarda tamamen durmak yerine bazen 'yolda durma' yapmasına ve güvenlik riski oluşturmasına neden olduğunu söyledi.

Tesla, geçen ay NHTSA temsilcileriyle yaptığı toplantıların ardından işlevi devre dışı bırakmayı kabul etti.

Şubat ayında daha sonra çevrimiçi olarak yayınlanması planlanan bir yazılım güncellemesinin parçası olarak 'yuvarlanan duraklar' programdan kaldırılacak.