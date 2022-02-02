Parola gerektirmeyen genel Wi-Fi ağlarına dikkat edin

Herhangi bir şifre gerektirmeyen halka açık Wi-Fi ağları risk altında olabilir. Bilgisayar korsanları, örneğin kullanıcı adları ve şifreler gibi kişisel bilgileri ele geçirmek için bu ağları kolayca kullanabilir. İşte tam da bu yüzden sosyal medya sitelerinde gezinmek için halka açık bir Wi-Fi ağı kullanmaktan kaçınmalısınız.

Sosyal medya hesaplarınıza giriş yaparken iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanın

Bu, kesinlikle bu sitelerde sahip olabileceğiniz kişisel verileri korumanın en iyi yollarından biridir. İki faktörlü kimlik doğrulama iyi ve önerilen bir uygulamadır çünkü kötü niyetli bir kişi e-postanızı veya sosyal medya hesabınızı hacklese bile, telefonunuza gönderilecek kod olmadan profile giriş yapamaz.

Bu nedenle, telefonunuz yanınızdaysa birisinin sosyal medya hesabınıza giriş yapması ve kişisel bilgilerinizi veya kimliğinizi çalması mümkün değildir. Bu nedenle iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmak akıllıcadır. Herhangi bir şans eseri, bir kod alırsanız, ancak sosyal medya hesabınıza giriş yapmadıysanız, bu, birisinin sizi hacklemeye çalıştığı anlamına gelir. Bu, şifrenizi değiştirmeniz gerektiği zamandır.

Şüpheli bağlantıları açmayın

Arada bir, sosyal medyada dolaşan ve arkadaşlarınız adına şüpheli bağlantılar gönderen bir virüse rastlayabilirsiniz. Bu olduğunda, şüpheli bir bağlantı içeren bir mesaj alacaksınız. Bir arkadaşınızdan veya bir yabancıdan alabilirsiniz ve muhtemelen bir şeyi “görmeniz gerektiğini” söyleyen sansasyonel bir başlığı olacaktır. Açmak isteseniz bile, açmadığınızdan emin olun.

Şüpheli bağlantılar genellikle bilgisayarınıza zarar verecek veya sosyal medya hesabınızda sakladığınız kişisel bilgileri çalacak kötü amaçlı yazılımlar içerir. Bu linki yakın bir arkadaşınızdan almış olsanız bile bu onların gönderdiği anlamına gelmez. Bir bilgisayar korsanı saldırısının kurbanı olabilirler ve bilgisayar korsanı akıllı telefonunuza veya bilgisayarınıza bir virüs bulaştırmaya çalışıyor. Arkadaşınızla görüşün ve o göndermediyse bağlantıyı yok sayın.

İlgi alanlarınızla ilgili bir şifre kullanmayın

İlgi alanlarınızla ilgili birçok şey yayınlıyorsanız, yayınladığınız içerikle ilgisi olmayan bir şifre kullandığınızdan emin olun . Bir bilgisayar korsanı sizi hedefliyorsa, önce gönderilerinize ve ilgi alanlarınıza bakar. Burası şifrenizi bulmaya çalışacakları yer. Onlara şifrenizi gümüş bir tepside sunmadığınızdan emin olun.

Aldığınız her arkadaşlık isteğini kabul etmeyin

Bugünlerde insanların Facebook'ta binlerce arkadaşı ve Twitter ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinde binlerce takipçisi var. İlk bakışta, bu iyi bir şey gibi görünebilir. İnsanlar popüler olmayı severler, bu onların doğasında var. O insanları bir şekilde tanıyorsan, binlerce arkadaşın olması sorun değil. Ya da en azından onların sahte hesap olmadığını biliyorsunuz. Bilgisayar korsanlarının insanları hedef alma yollarından biri, sahte hesaplar oluşturmak ve onlarla sosyal medya aracılığıyla iletişim kurmaya çalışmaktır.

Kendinizi olası hacker saldırılarından korumak istiyorsanız, kabul etmeden önce her profili kontrol ettiğinizden emin olun. Profil sahteyse, yok sayın ve isteği silin. Bu şekilde bilgisayar korsanı ilgi alanlarınızı göremez ve profilinizi hacklemelerini zorlaştırırsınız.