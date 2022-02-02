Robotların görevleri de hayatımızdaki yerleri de artıyor.

2022 Kış Olimpiyatları'nın düzenleneceği Pekin’de oyunların başlamasına iki gün kaldı.

Olimpiyat Köyü'nden gelen görüntülerde robotlar dikkati çekiyor. Robotlar, mutfaktan temizliğe kadar birçok alanda görev alıyor.

Restoranın aşçısı ve garsonu olan bir robot, siparişi aldıktan sonra yemeği hazırlıyor ve kurulan bir düzenekle masalara kadar servis ediyor.

Kahvenin kıvamını da ayarlıyor

Kahve yapmakla görevli olan robot, misafirlerin isteği doğrultusunda kahvenin kıvamını da ayarlayabiliyor.

Robotlar salgınla mücadelede de organizatörlerin işini kolaylaştırırken temassız ve hijyen şartlarına uygun hareket ediyor.

Bu durum da vakaların yayılmasını yavaşlatıyor. Ancak tüm önlemlere rağmen Olimpiyat Köyü'nde yeni vakalar da çıkıyor.

Bugün 32 yeni vaka daha tespit edildi.

Pozitif çıkan sporcular oyunları kaçırma tehlikesi ile karşı karşıya.