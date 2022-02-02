İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Lecce Emniyet Müdürlüğü Mafya ile Mücadele ekiplerinin koordinasyonundaki soruşturma çerçevesinde Taranto kentinde 38 kişi yakalandı.

Söz konusu kişilerin, uyuşturucu kaçakçılığı, haraç alma, yasa dışı şekilde silah ve mühimmat bulundurma ve taşıma gibi suçlardan sorumlu tutuldukları, 28'inin cezaevine gönderildiği, 10'unun ev hapsine alındığı belirtildi.

Ayrıca aynı operasyonda 20 kişinin daha sorgulandığı bildirildi.

Soruşturmayı yürüten ön tetkik hakimine göre, gözaltına alınanların Taranto'nun "Paolo VI" semtinde faaliyet gösteren Pascali klanının faaliyetlerini sürdürenler olduğu ifade edildi.

Söz konusu klanın üst düzey isimleri Ekim 2017'de mahkum edilmişti.