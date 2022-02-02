ABD Kongresince kurulan "Millennium Challenge Corporation" (MCC) tarafından yapılan açıklamada, Burkina Faso'ya 450 milyon dolarlık yardımın durdurulması kararının, Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'ye karşı ayaklanma nedeniyle verildiğine işaret edildi.

Açıklamada, Burkina Faso'da askeri yetkililerin anayasayı askıya aldıklarını ve ulusal meclisi feshettiklerini iddia ettiği belirtilirken, bu eylemlerin MCC'nin demokratik yönetişimi ve hukukun üstünlüğünü destekleme yönündeki ilkeleriyle çeliştiğinin altı çizildi.

ABD'nin attığı ilk adım

Joe Biden yönetimi, Burkina Faso'daki olayların darbe olup olmadığı konusunda henüz bir karar vermedi ancak MCC'nin yardımları durdurması, ABD'nin yaşananlara binaen attığı ilk adım olarak görülüyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin halen olanları gözden geçirdiğini ancak bu arada çoğu yardımı durdurmaya karar verdiğini söylemişti.

Burkina Faso'da Darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 23 Ocak Pazar günü yönetime el koymuş ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okumuştu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunmuş, Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söylemişti.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore ise 24 Ocak Pazartesi günü istifa ederek görevinden ayrılmıştı.

Kabore'yi zora sokan terör sorunu

Burkina Faso'da son dönemde düzenlenen saldırılarda çok sayıda askerin yaşamını yitirmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Terörle mücadelede başarısızlıkla eleştirilen Kabore'nin istifası için ülke çapında eylemler düzenlenmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.