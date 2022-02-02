Güney Avustralya Eyalet Başbakanı Steven Marshall, eyaletin kuzeybatısındaki Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinin Pukatja kentinde şiddetli yağışların etkili olduğunu açıkladı.

Marshall, merkezden oldukça uzaktaki Pukatja'ya ulaşımın sağlandığı Stuart otoyolunun sular altında kaldığını ifade etti.

Bu arada, Avustralya Meteoroloji Bürosundan (BOM) yapılan açıklamaya göre, Pukatja'ya normalde bir yılda düşen yağmurun yarısı, 24 saatte yağdı.

Diğer yandan, Güney Avustralya'nın orta kesimlerindeki Coober Pedy bölgesi son günlerde şiddetli yağışlara teslim oldu.

Avustralya ordusu, sel nedeniyle halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Coober Pedy'ye uçakla gıda ve temel ihtiyaç maddeleri taşıdı.

Güney Avustralya'nın güneyindeki Port Augusta kentinde de şiddetli yağışlar sele neden oldu.