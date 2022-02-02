Başkent Beyrut'un tüm ana yollarını ticari araçlarıyla trafiğe kapatan sürücüler, halkın geçişine de izin vermedi. Eylemcilerin, bazı bölgelerde yolları araçlar yerine taşlarla trafiğe kapattığı görüldü.

Söz konusu eylem nedeniyle Beyrut'taki tüm okullar tatil edildi.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde de eylemciler Beyrut-Trablusşam kara yolunu trafiğe kapattı.

Hükümetin "ticari araç sahiplerine yakıt yardımı" sözünü yerine getirmesi isteniyor

Lübnan Kara Taşımacılık Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, eylemlerin 4 Şubat'a kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, hükümete "yakıt yardımı sözünü yerine getirmesi" çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kasım 2021'de taşıma sendikası temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrası "ticari araç sahiplerine yönelik yakıt yardımı şeklinde bazı iyileştirmeler yapılacağı" sözünü vermişti.

Sendikalar, hükümeti verdiği bu sözü yerine getirmemekle suçluyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Dolardaki artış ve Lübnan Merkez Bankasının sübvanseyi kaldırmasıyla birlikte Haziran 2021'den bu yana akaryakıt fiyatlarında ciddi artış yaşanıyor.

Ülkedeki ekonomik krizden önce asgari ücret yaklaşık 440 dolar civarındayken bugün, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

Birleşmiş Milletlerin, 1 Temmuz 2021'de yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.