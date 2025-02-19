Puslu 1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 19.02.2025 09:49

Türksat 6A'nın ilk test yayını başarıyla tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ilk test yayınını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Türksat 6A'nın ilk test yayını başarıyla tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

 

Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat ​​​​​​​6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
TÜRKSAT 6A Türksat Mehmet Fatih Kacır
Sıradaki Haber
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 3'ü tanıttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
Lojistik ve taşımacılık sektörü 48 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefliyor
10:34
Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 için sahaya çıkacak
10:29
"Market fiyatlarını karşılaştır" sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
10:28
İsrail, Gazze soykırımında Microsoft ve OpenAI altyapısından güçlü destek aldı
10:26
'Yenidoğan çetesi' davasında 3. duruşma
10:30
Kapıkule'de 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kaleiçi geceyarısı görüntülendi
Kaleiçi geceyarısı görüntülendi
FOTO FOKUS
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ