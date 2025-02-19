Türksat 6A'nın ilk test yayını başarıyla tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.
#MilliTeknolojiHamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz #TÜRKSAT6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı. ????️@Tubitak @aselsan @TUSAS_TR @CTechBilisim pic.twitter.com/2PKsxtdb1O— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 19, 2025
Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı" ifadesini kullandı.