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Bilim Teknoloji
AA 20.07.2023 11:04

Türkiye ile BAE uzay ve yapay zeka alanında da iş birliğine gidecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında teknoloji ve yatırım alanında imzalanan anlaşmalarla uzay ve yapay zeka dahil çeşitli konularda işbirliğine gidileceğini duyurdu.

Türkiye ile BAE uzay ve yapay zeka alanında da iş birliğine gidecek

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında gerçekleştirdiği BAE ziyareti sırasında imzalanan anlaşmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile yatırımcılara yönelik şeffaf bir yatırım ortamı için yasal bir zemin oluşturulduğunu belirten Kacır, karşılıklı yatırım ikliminin güçlendirilmesiyle ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınacağını söyledi.

Türkiye ve BAE stratejik iş birliğini güçlendiriyor
Türkiye ve BAE stratejik iş birliğini güçlendiriyor

Dijital Dönüşüm Alanındaki İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı imzalandığı bilgisini veren Kacır, bu mutabakatla iki ülkenin dijital dönüşüm ve dijital altyapı projelerinin geliştirilmesine imkan sağlanacağını ifade etti. Kacır, bu çalışmaların veri merkezi ve yapay zeka projelerine imza atılmasına da fırsat oluşturulacağını dile getirdi.

"İş birliği ile ortak bir fırlatma üssü kurulacak ve fırlatma aracı geliştirilecek"

Ticari Amaçlar İçin Ortak Fırlatma Araçları Kabiliyetlerinin Gelişmesi Hususundaki Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını da anımsatan Kacır, şunları kaydetti:

"Bu mutabakatla gelişen uzay ekonomisinden iki ülkenin payının artırılması hedefleniyor. Bu sayede oluşacak stratejik iş birliği sayesinde ortak bir fırlatma üssü kurulması ve fırlatma aracı geliştirmesine yönelik imkanlar daha da artacak. Bu çalışma ve projelerle Türkiye ile BAE arasındaki ilişkiler en üst düzeyde devam edecek."

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BAE Uzay Çalışmaları Yapay Zeka
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