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Dünya
AA 19.07.2023 12:27

Çin, Ay misyonlarında kullanılacak yeni uzay aracını 2027'de bitirmeyi planlıyor

Çin, yedi mürettebat kapasiteli ve yeniden kullanılabilir ilk uzay aracının yapımının 2027'de tamamlanacağını açıkladı.

Çin, Ay misyonlarında kullanılacak yeni uzay aracını 2027'de bitirmeyi planlıyor

South China Morning News'in haberine göre, Çin'in insanlı uzay programı kapsamında, ülkenin Ay'a insanlı iniş ve yüzeyinde uzay istasyonu inşaatı projeleri için yeni uzay aracı üretilecek.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) yetkilileri, henüz adı açıklanmayan bu yeni uzay aracının 2027'ye yetiştirilip 2030'dan önce yapılması planlanan Ay'a düzenlenecek insanlı misyonda kullanılacağını bildirdi.

Bu kapsamda, 7 kişilik uzay aracının tasarımının Çin'in Şıncou uzay aracına kıyasla yaklaşık 1650 dereceye varan yüksek sıcaklıklara 3 ila 4 kat daha dayanıklı olacağı açıklandı.

Yetkililer, uzay misyonlarının maliyetini düşürmek istediklerine işaret ederek yeni uzay aracının sadece ısı yalıtımı değiştirilerek on kez kullanılacak şekilde tasarlandığını kaydetti.

Yaklaşık 8,8 metre uzunluğundaki uzay aracının ağırlığı yüzde otuz azaltılarak 21,6 tona düşürülecek.

Uzmanlar, daha hafif olarak tasarlanan yeni uzay aracının SpaceX'in 9,5 tonluk Dragon V2 uzay aracına kıyasla daha avantajlı olacağını düşünüyor.

Öte yandan, söz konusu uzay aracının gerçek boyutlu prototipi ise 67 saatlik test uçuşunu 2020'de başarıyla tamamlamıştı.

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