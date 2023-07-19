İran'da başörtüsü denetimleri için devriye uygulamalarının devam edeceği açıklandı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına göre, İran lideri Ali Hamaney'in Kazvin eyaletindeki temsilcisi Ayetullah Abdulkerim Abidini bir araya gelen Rızayi, "İrşad devriyeleri" olarak adlandırılan ahlak polisinin yeniden başörtüsü denetimlerine başlamasını değerlendirdi.

Konunun kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu dile getiren Rızayi, şunları kaydetti:

"Bugün bu konuya sorumlu bir şekilde bakıyoruz ve devriyelerimizin konuşlanması geçici olmayacak çünkü her durumda ailenin değerlerini ve temellerini korumak gerekiyor.

Çalışmamızın ana odağı sözlü uyarıdır. İstatistiklere göre, başörtüsü kuralını ihlal edenlerin yüzde 50'si bu durumun kötülüğünün farkında değil ancak kendilerine durum izah edildiğinde özür diliyor ve kurala riayet ediyorlar."

İrşad devriyeleri, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından kaldırılmıştı

Tahran'da 13 Eylül 2022'de başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini adlı genç bir kadının polis nezaretinde ölümü ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Protestolar, 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi taleplerini yeniden gündeme getirmişti.

İran'da "İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi" Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, 5 Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, eleştirilerin hedefindeki "İrşad devriyeleri"nin görevinin sona erdiğini ve başörtüsü uygulamasının "daha modern yöntemlerle teknolojiden de faydalanılarak devam edebileceğini" belirtmişti.

Bu süreçte ülkede bazı kadınların başörtüsü kurallarına uymadığına dair görüntüler sosyal medyada yer bulmuştu. Bununla birlikte zorunlu başörtüsü yasasına uymadığı tespit edilen bazı işletmelerin kapatıldığına dair haberler ülke medyasına yansımıştı.

İran lideri Hamaney ise 4 Ocak'ta yaptığı konuşmada, zorunlu başörtüsü kurallarına tam riayet etmeyen kadınların "dinsizlik ve rejim karşıtlığıyla" itham edilmemesi gerektiğini söylemişti.

İçişleri Bakanlığı ve Yargı Erki tarafından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, başörtüsü kuralına aykırı davrananlara karşı harekete geçileceği ifade edilmiş ve daha sonra sokak ve caddelerdeki kameraların başörtüsü denetimleri için kullanılacağı belirtilmişti.

Polis Teşkilatı Sözcüsü Seyid Muntazer el-Mehdi, 16 Temmuz'da "zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlerle mücadele kapsamında" ülke genelinde araçlı ve yaya devriyelerin kurulacağını açıklamıştı. İranlı yetkili, kurala uymayanların polis tarafından uyarılacağını ancak uyarıların dikkate alınmaması durumunda söz konusu kişilerin adli makamlara sevk edileceğini kaydetmişti.

Söz konusu karar, ülkede tepkiye yol açmıştı.