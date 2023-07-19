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Dünya
AA 19.07.2023 11:46

Hindistan'da bir iş insanını öldürmek için kobra kullanıldı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 5 kişi, bir iş insanını öldürmek için kobra kullandı.

Hindistan'da bir iş insanını öldürmek için kobra kullanıldı

Hindustan Times'ın haberine göre, polis yetkilileri, 15 Temmuz'da Haldwani kentinin Teenpani bölgesi yakınlarında park halindeki aracında ölü bulunan 30 yaşındaki iş insanı Ankit Chauhan'ın otopsi raporuna göre ölüm sebebinin "yılan zehri" olduğunu açıkladı.

Yetkililer, Chauhan'ı kobra kullanarak öldürmek ve cinayete kaza görünümü vermek suçlamasıyla yılan terbiyecisi Ramesh Nath'ın tutuklandığını, olaya karışan diğer 4 kişinin ise firar ettiğini bildirdi.

Kıdemli polis Nainital Pankaj Bhatt, yaptığı açıklamada, Chauhan'ın telefon görüşmelerinin tarandığını ve Mahi adında bir kadınla temasta olduğunu öğrendiklerini aktardı.

Mahi'nin, Uttar Pradeş eyaletinden bir yılan terbiyeciyle iletişimde olduğu bilgisine ulaştıklarını kaydeden Bhatt, bu kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bhatt, yılan terbiyecisinin sorgulamada Mahi'nin arkadaşı ve iki yardımcısının Chauhan'ın üzerine bir kobra bırakarak öldürmeye teşebbüs ettiklerini itiraf ettiğini aktardı.

Soruşturmanın ilk aşamasında Chauhan'ın kapalı kaldığı araçta karbonmonoksitten zehirlendiğinin düşünüldüğünü kaydeden Bhatt, olayın Chauhan'ın Mahi'nin evini ziyaret ettiği 14 Temmuz'da yaşandığını bildirdi.

Bhatt, evde bulunan diğer 4 sanığın Chauhan'a alkol veya benzeri bir madde içirerek bilincini kaybetmesine neden olduğunu, kobrayı üzerine bıraktıklarını ve ardından Chauhan'ı aracına taşıdıklarını tahmin ettiklerini söyledi.

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