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Dünya Dışı
The Guardian 20.07.2023 07:10

Uzayda bir ilk: Bir tarafı hidrojen, diğer tarafı helyumdan oluşan yıldız keşfedildi

Gökbilimciler iki yüzlü ve tuhaf görünümlü bir yıldız keşfetti. Yıldızın bir tarafı neredeyse tamamen hidrojenden ve diğer tarafı helyumdan oluşuyor gibi görünüyor.

Uzayda bir ilk: Bir tarafı hidrojen, diğer tarafı helyumdan oluşan yıldız keşfedildi

Gökbilimciler ilk kez kendiliğinden iki zıt yüz geliştirmiş gibi görünen bir yıldız keşfettiler.

Kuğu takımyıldızında bin ışıkyılı uzaklıkta bulunan nesnenin bilimsel ismi ZTF J203349.8+322901.1.

Ancak iki yüzlü Roma tanrısının isminden gelen Janus olarak adlandırıldı.

İlk olarak, Caltech'in San Diego yakınlarındaki Palomar Gözlemevi'nden her gece gökyüzünü tarayan bir alet olan Zwicky Geçici Tesisi (ZTF) tarafından keşfedildi .

Caltech'te çalışmayı yöneten bir astrofizikçi olan Dr. Ilaria Caiazzo, "Beyaz cücenin yüzeyi bir taraftan diğerine tamamen değişiyor. Bu çılgınca" dedi.

Caiazzo, beyaz cüceleri arıyordu ve bir aday yıldız, parlaklığındaki hızlı değişimler nedeniyle öne çıktı.

Diğer gözlemler, Janus'un her 15 dakikada bir kendi ekseni etrafında döndüğünü ortaya çıkardı.

Bir yıldızın kimyasal parmak izlerini veren spektrometri ölçümleri, nesnenin bir tarafının neredeyse tamamen hidrojen ve diğer tarafının neredeyse tamamen helyum içerdiğini gösterdi. 

Yakından bakıldığında, yıldızın her iki tarafı da mavimsi renkte ve benzer bir parlaklığa sahip, ancak helyum tarafı kendi güneşimizinki gibi grenli, yamalı bir görünüme sahipken, hidrojen tarafı pürüzsüz görünüyor.

Beyaz cüceler, bir zamanlar güneşimiz gibi olan yıldızların kaynayan kalıntıları olarak tanımlanıyor.

Yıldızlar yaşlandıkça kırmızı devlere dönüşürler.

Sonunda, kabarık dış malzeme uçup gider ve çekirdek, kabaca güneşimizin kütlesine sahip, ancak yalnızca Dünya büyüklüğünde olan yoğun, ateşli, sıcak bir beyaz cüceye dönüşür.

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