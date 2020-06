Spor, araba yarışı, strateji, simülasyon, aksiyon, satranç, kelime avı, sudoku...

Oyunlar artık hayatımızın her alanında var. Oyun sektörü de gün geçtikçe büyüyor ve gelişiyor. Bu sektörde her yaşa uygun oyun bulmak mümkün.

Türkiye'de günlük ortalama 58 dakika oyun oynanıyor

We Are Social’ın "Digital in 2020" raporuna göre, dünya genelinde 4,54 milyar yani toplam nüfusun yüzde 59’u kadar internet kullanıcısı bulunuyor.

Kullanıcılar, internette günde ortalama 6 saat 43 dakika geçiriyor. Bunun 1 saat 10 dakikasını da oyun oynama oluşturuyor. Türkiye’de, oyun oynamaya günlük ortalama 58 dakika harcanıyor.

[Grafik: Hafize Yurt]

Oyun oynamaya en fazla vakit ayıran ülke, 1 saat 43 dakikayla Tayland olurken, en az vakit ayıran ülke ise 22 dakika ile İsrail. Tayland dışında dünya ortalamasının üstünde olan ülkeler şöyle sıralanıyor:

Filipinler- 1 saat 33 dakika

Suudi Arabistan- 1 saat 33 dakika

ABD- 1 saat 25 dakika

Çin- 1 saat 24 dakika

Endonezya- 1 saat 23 dakika

Tercih edilen cihazlar

Peki, oyun oynarken hangi cihazlar tercih ediliyor? We Are Social'ın raporundaki bilgilere göre, akıllı telefondan oyun oynama oranı yüzde 69, bilgisayardan yüzde 41, oyun konsolundan yüzde 25, tabletten ise yüzde 21.

[Fotoğraf: Getty]

Türkiye’de oyun sektörü

Türkiye, son yıllarda uluslararası listelerde zirveye çıkan oyunlarla dünyanın dört bir yanındaki oyunseverlere ulaşmayı başardı.

1 Haziran’da Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri gerçekleşti. Mobil oyunda dünyanın dev şirketi Zynga, Türk mobil oyun şirketi Peak'i 1 milyar 800 milyon dolara satın aldı.

Anlaşma ile şirketin sadece ortaklık yapısı değişecek. Faaliyetleri, ekibi ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmayacak, Türk şirketi olarak kalmaya devam edecek.

"Yola çıktığımızda sadece hayallerimiz vardı"

Dünya çapında bir başarı yakalayan şirketin Strateji Direktörü Ömer İnönü ise, "Yola çıktığımızda sadece hayallerimiz vardı" dedi. 193 ülkeden 400 milyondan fazla kişiye ulaştıklarını söyleyen İnönü, ekibiyle ilgili şunları anlattı:

"Oldukça genç bir ekibiz, ortalama yaşımız 29 ve Türkiye’nin 35 farklı üniversitesinden aynı takım için birleşen ve ilerleyen 100 kişilik genç bir ekibe sahibiz. Bu bahsettiğiniz rakam elbette bizler için bir gurur kaynağı ama biz daha yeni başlıyoruz, daha yapacak çok işimiz var."

Türkiye’de oyun sektörüne verilen destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zynga'nın Peak'i alma kararı ile ilgili “İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi için çok önemli gelişme” demişti.

Varank, oyun sektöründeki yerli girişimlere son 10 yılda verilen desteği de açıkladı.

"Oyun sektöründeki start-up'larımıza son 10 yılda 426,7 milyon lira destekte bulunduk. Kişi başı 1,7 milyon lira gelir ile en yüksek katma değere sahip oyun sektörümüzde yer alan firmalarımızın yaş ortalaması 6,5. Gençler hayallerinizin peşinden koşun, biz size yetişeceğiz."

[Grafik: Hafize Yurt]

"Gençlerimizin arkasındayız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise, Türkiye'de oyun programlarının yazılımını yapan 50 firma olduğunu söyledi. Bu firmaların 40'ı, Bakanlığın desteklerine müracaat etti. Pekcan, verilen destekleri şöyle anlattı:

"Reklam, tanıtım, dijital pazarlara giriş, yazılım, istihdam desteği veriyoruz. Dünyada oyun programı pazarı 152 milyar dolar. Burada çok büyük bir pasta var. Biz başlangıç aşamasındayız ama çok hızlı ilerliyoruz. Biz de Bakanlık olarak gençlerimizin arkasındayız desteklerimizle."

[Fotoğraf: Getty]

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) verilerine göre, sektörün 2015'te 400 milyon dolar olan ihracat rakamı 2016'da 500 milyon dolara, 2017'de 700 milyon dolara, 2018'de 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı.

Pekcan, sektörün ihracat rakamının 1,5 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.