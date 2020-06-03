Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat AŞ'nin Gölbaşı Yerleşkesi'nde inceleme yaptı, şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Karaismailoğlu, "2020 sonuna kadar, e-Devlet Kapısı'ndan hizmet veren kamu kurum sayısının 710'a çıkmasını öngörüyoruz" dedi.

COVID-19 salgınıyla mücadele döneminde, "hayatın eve sığdığını" söyleyen Karaismailoğlu, şunları açıkladı:

"e-Devlet Kapısı kullanım sayılarında rekorlar kırıldı. Aylık ortalama 300 milyon olan e-Devlet kullanım sayısı, nisan ve mayıs aylarında 500 milyona ulaştı. Özellikle, bakanlığımız hizmetlerinden, PTT maske başvurusu başta olmak üzere, sosyal yardım başvuruları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sorgulaması ile Sağlık Bakanlığı HES kodu oluşturma ve sorgulama hizmetleri için e-Devlet Kapısı'nı çok yoğun olarak kullandık. Bu kadar yüklenmenin ve yoğun kullanımın söz konusu olduğu e-Devlet Kapısı hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinden dolayı Türksat AŞ'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum."