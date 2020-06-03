e-Devlet kullanımında rekor kırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, e-Devlet kapısı kullanımında rekor kırıldığını açıkladı. Aylık ortalama 300 milyon olan kullanım sayısı, nisan ve mayıs aylarında 500 milyona ulaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat AŞ'nin Gölbaşı Yerleşkesi'nde inceleme yaptı, şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Karaismailoğlu, "2020 sonuna kadar, e-Devlet Kapısı'ndan hizmet veren kamu kurum sayısının 710'a çıkmasını öngörüyoruz" dedi.
COVID-19 salgınıyla mücadele döneminde, "hayatın eve sığdığını" söyleyen Karaismailoğlu, şunları açıkladı:
"e-Devlet Kapısı kullanım sayılarında rekorlar kırıldı. Aylık ortalama 300 milyon olan e-Devlet kullanım sayısı, nisan ve mayıs aylarında 500 milyona ulaştı. Özellikle, bakanlığımız hizmetlerinden, PTT maske başvurusu başta olmak üzere, sosyal yardım başvuruları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sorgulaması ile Sağlık Bakanlığı HES kodu oluşturma ve sorgulama hizmetleri için e-Devlet Kapısı'nı çok yoğun olarak kullandık. Bu kadar yüklenmenin ve yoğun kullanımın söz konusu olduğu e-Devlet Kapısı hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinden dolayı Türksat AŞ'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum."
- 13:28
- 13:36
- 13:19
- 13:34
- 13:13