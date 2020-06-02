Meksikalı bilim insanları, altıncı kitlesel yok oluş döneminin normalden daha hızlı yaşanıyor olabileceğine dikkati çekti.

"2001-2014 yılları arasında 170'ten fazla türün nesli tükendi" Bu çarpıcı tespit, Meksikalı bilim insanlarının dünyadaki altıncı yok oluş dönemine ilişkin araştırmasında yer aldı.

Bilim insanlarına göre dünya, bugüne kadar beş büyük kitlesel yok oluş evresinden geçti. Bu evrelerin her biri dünya üzerindeki canlı türlerinin büyük bir bölümünün soyunun tükenmesine neden oldu.

Araştırmadaki rakamlar altıncı dönemin daha hızlı yaşandığını ortaya koyuyor. 13 yıl gibi kısa bir sürede 170'ten fazla türün tükenmesi, tahminlerin aksine 25 kat hızlı gerçekleşti. 10 bin yılda kaybolması gereken 400'den fazla omurgalı türü de son bir asırda yok oldu.

Bu ağır bilançonun temel nedeniyse insanoğlunun dünyanın doğal dengesini bozan eylemleri.