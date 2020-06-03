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Türksat 6A 2022'de uzaya gönderilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B 2021'in ikinci çeyreğinde, Türsat 6A 2022'de uzaya gönderilecek." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 6A uzaya gönderdiğimizde dünyada kendu uydurusunu üreten ilk 10 ülke arasına gireceğiz." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 12:28
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