Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Pekcan'dan Peak yorumu: Firmalarımız için gurur verici
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zynga'nın Peak'i alması ile ilgili, "Bu, dijital oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici. Sektörümüzün arkasındayız." dedi.
Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın desteklerinden de faydalanan ve sektörün en önemli oyuncularından biri haline gelen Peak Games'in Zynga tarafından satın alındığını belirtti.
Pekcan paylaşımında, "Bu, dijital oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici bir gelişme. Desteklerimizle sektörümüzün arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 18:17
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