Zynga'nın Peak'ı alma kararını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi için çok önemli gelişme." dedi.

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