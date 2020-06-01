Haber Giriş: Kaynak: AA
Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın alıyor
Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almak için anlaştıklarını duyurdu.
Zynga'nın Peak'ı alma kararını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi için çok önemli gelişme." dedi.
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Etiketler: zynga peak games peak satışı zynga şirketiSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 15:39
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