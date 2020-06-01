Lufthansa AG tarafından yapılan açıklamada, “Lufthansa AG Denetleme Kurulu, Bugünkü toplantıda Alman Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) tarafından sunulan istikrar paketini kabul etti.” ifadesine yer verildi.

Şirketin Yönetim Kurulu’nun WSF'nin onayladığı kurtarma paketini 29 Mayıs’ta kabul ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, paketi rekabet kurumu ve hissedarların da onaylanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu paketi hissedarların onayına sunmak için düzenlenecek şirket olağanüstü genel kurul toplantısının da 25 Haziran’da yapılacağı belirtildi.

Şirketin açıklamasında görüşlerine yer verilen Lufthansa AG Denetim Kurulu Başkanı Dr. Karl-Ludwig Kley, kurtarma paketini kabul etmenin “zor bir karar” olduğunu belirtti.