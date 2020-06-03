Haber Giriş: Kaynak: Amusement Today
Suda koruma sağlayan yüz maskesi geliştirildi
[Fotoğraf: Wibit Sport]
Koronavirüs günlerinde normalleşme süreciyle plajlar açılmaya başladı. Almanya’da bir firma ise pandemi sürecinde suda koruma sağlayan yüz maskesi geliştirdi.
COVID-19 salgını nedeniyle tedbir amaçlı kullanımı kısıtlanan plajlar dünyada ve Türkiye’de alınan önlemlerle beraber yeniden açılıyor. Plajlarda hareketliliğin başladığı bu günlerde Almanya’da faaliyet gösteren Wibit Sports isimli şirket, koronavirüs sürecinde havuz ve denizlerde kullanılabilecek koruyucu yüz maskesi ürettiğini duyurdu.
WaterMask ismiyle duyurulan yüz maskesinin dünyada suda koruma sağlayan ilk maske olduğu ve patent çalışmalarında son aşamaya gelindiği belirtildi. Genellikle dalış kıyafetlerinde kullanılan neopren kumaştan üretilen maske, dalış yapıldığında içerisine dolan suyun iki yanında bulunan özel alanlar aracılığıyla dışarı tahliye edilmesini sağlıyor.
Etiketler: yüz maskesi wibit su plaj maske koronavirüs denizSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 16:20
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