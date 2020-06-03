COVID-19 salgını nedeniyle tedbir amaçlı kullanımı kısıtlanan plajlar dünyada ve Türkiye’de alınan önlemlerle beraber yeniden açılıyor. Plajlarda hareketliliğin başladığı bu günlerde Almanya’da faaliyet gösteren Wibit Sports isimli şirket, koronavirüs sürecinde havuz ve denizlerde kullanılabilecek koruyucu yüz maskesi ürettiğini duyurdu.

WaterMask ismiyle duyurulan yüz maskesinin dünyada suda koruma sağlayan ilk maske olduğu ve patent çalışmalarında son aşamaya gelindiği belirtildi. Genellikle dalış kıyafetlerinde kullanılan neopren kumaştan üretilen maske, dalış yapıldığında içerisine dolan suyun iki yanında bulunan özel alanlar aracılığıyla dışarı tahliye edilmesini sağlıyor.