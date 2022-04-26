Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde 50'yi aşkın ülkeden, 478 takımın katılımıyla 2022 Robotik Dünya Şampiyonası düzenlendi.

Şampiyonada Türk öğrencilerin kurduğu robotik takım da yer aldı.

06 Angora Robotik Takımı, geliştirdikleri projelerle şampiyonada büyük bir başarı elde etti.

Ekip, ilk kez katıldıkları turnuvadan ödülle döndü, "En büyük Rookie All-Star" ödülüne layık görüldü.

4 ayda 3 ödül

Henüz 4 ay önce kurulan 06 Angora Robotik Takımı, bu başarıyla birlikte kısa sürede 3 ödül elde etmiş oldu.

Ekip İzmir Bölgesel ve Boğaziçi Bölge turnuvalarında da ödül kazandı.

06 Angora takım kaptanı Can, başarılarını şu şekilde değerlendirdi:

"Önemli olan bu fırsatı en doğru şekilde kullanabilmek"

"Houston kentinde düzenlenen FRC Dünya Şampiyonası, bizim yaşlarımızda bir gencin gerçek dünya mühendisliğine adım atması için muazzam bir fırsat. Önemli olan bu fırsatı en doğru şekilde kullanabilmek. Takımımızdaki herkesin bunu farkında olduğundan şüphem yok. Bunun farkında olan sadece biz gençler değiliz. Takımımıza maddi ve manevi desteğini esirgemeyen değerli sponsorlarımız, her aşamada yanımızda olan değerli mentörlerimiz de bu değer çerçevesinde adımlarını atıyorlar. Bu yarışma bize sadece bir robot yapmayı değil, 21. yüzyılda küresel problemlere kafa yorabilmeyi, toplulukları birbirine bağlayan çözüm önerileri sunmayı, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi öğretti ve başlı başına bir şirket kurmayı öğretti. Bizim ise bundan sonraki amacımız bu başarımızın mümkün olabildiğince fazla kişiye ilham olabilmesini sağlamak ve Dünya Çapında çok daha farklı projelere ülkemizin imzasını atabilmek."