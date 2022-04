Jack Dorsey, Tesla CEO'su Elon Musk’ın Twitter'ı 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alması sonrası Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey, Musk'a övgüde bulundu ve şirkete güvendiğini söyledi.

Dorsey, Twitter’daki ileti dizisinde satın alma konusundaki görüşlerini özetledi. Platformun tek bir kişiye ait olmamasına rağmen yine de bir şirket olduğunu ve Musk'ın onu ayakta tutmak için "güvendiği tek çözüm" olduğunu söyledi.

Elon’s goal of creating a platform that is “maximally trusted and broadly inclusive” is the right one. This is also @paraga’s goal, and why I chose him. Thank you both for getting the company out of an impossible situation. This is the right path...I believe it with all my heart.