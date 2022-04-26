Jack Dorsey, Tesla CEO'su Elon Musk’ın Twitter'ı 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alması sonrası Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey, Musk'a övgüde bulundu ve şirkete güvendiğini söyledi.

Dorsey, Twitter’daki ileti dizisinde satın alma konusundaki görüşlerini özetledi. Platformun tek bir kişiye ait olmamasına rağmen yine de bir şirket olduğunu ve Musk'ın onu ayakta tutmak için "güvendiği tek çözüm" olduğunu söyledi.

Elon’s goal of creating a platform that is “maximally trusted and broadly inclusive” is the right one. This is also @paraga’s goal, and why I chose him. Thank you both for getting the company out of an impossible situation. This is the right path...I believe it with all my heart. — jack⚡️ (@jack) April 26, 2022

“Elon'un 'maksimum derecede güvenilir ve geniş kapsamlı' bir platform oluşturma hedefi doğru olan. Bu aynı zamanda [Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın] hedefi ve onu seçmemin nedeni," diye yazdı ve "Şirketi imkansız bir durumdan kurtardığınız için ikinize de teşekkür ederim. Bu doğru yol... Buna tüm kalbimle inanıyorum.”

Twitter'ı "küresel bir bilince en yakın şey" olarak nitelendirerek bu formu "korumanın" gereğini dile getirdi.

Dorsey, Musk'ın dümende olmasına olan inancını "Twitter halka açık sohbete hizmet etmeye devam edecek" sözleriyle vurguladı.

Elon Musk, 4 Nisan'da şirketin %9,2 hissesini satın aldıktan kısa bir süre sonra, bu ayın başlarında Twitter için devralma teklifini ilk kez verdi.

Dorsey, 2006 yılında kuruluşundan bu yana şirkete liderlik ettikten sonra geçen Kasım ayında Twitter'ın CEO'luğundan istifa etmişti ve Parag Agrawal onun yerine göreve başlamıştı.