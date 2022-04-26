Salgında dikkatler Şanghay’dan Pekin’e doğru kaymaya başladı.

Şanghay’da son 21 günün en düşük günlük vaka sayısı açıklandı, 16 bin 980 vaka tespit edildi.

Pekin’de şimdilik vakalar düşük ama toplu test uygulaması şehir geneline yayılıyor.

Çin’de her geçen gün artan vaka sayısı ve can kayıpları endişelere neden oldu. Toplu test uygulamaları başladı, vaka tespit edilen bölgelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Koronavirüs salgınının Çin’deki seyrine dair son durumu @trthaber muhabiri Musab Eryiğit aktardı. pic.twitter.com/Rk6Y4fgyGL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2022

Başkent Pekin’de 33 yeni vaka tespit edildi. 20 milyon kişi cumartesi gününe kadar üç kez koronavirüs testi yapılacak.

Kentte vaka tespit edilen bölgelerde yüz yüze eğitime ara verildi. İşyerlerine zorunlu olmayan personeli evden çalıştırın çağrısı yapıldı.