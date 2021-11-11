Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlediği SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda yeni iş birlikleri için adım atılıyor.

DASAL Havacılık ile Türk Kızılay Lojistik de kargo taşıyan insansız hava araçlarının lojistik faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik iş birliği protokolü imzaladı. Protokole DASAL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin İkmen ve Türk Kızılay Lojistik Genel Müdürü Şevki Uyar imza attı.

Protokol kapsamında 15, 75, 150 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip insansız hava araçlarıyla hastaneler ve kan merkezleri arasında kan ve kritik medikal malzemelerin nakli, acil durum lojistiği gibi çalışmalar yapılması amaçlanıyor.