Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünyanın en büyük batarya kapasitesine sahip yolcu gemisi Yalova'dan yola çıktı
Yalova'nın Altınova ilçesindeki inşa edilen, 124 metre uzunluk ve 22 metre genişliğindeki kıyı yolcu gemisi Havila Capella, yola çıktı.
Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesi'nde üretilen 4 gemiden ilki olan, dünyanın en büyük batarya kapasitesine sahip sıvı doğal gaz (LNG) ve bataryalı gemisi Havila Capella, Yalova'dan yola çıkarak Çanakkale Boğazından geçti.
Tersan Tersanesinden yapılan açıklamada, Norveçli firmanın sipariş ettiği dört gemiden ilki olan 124 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki Kıyı Yolcu Gemisi Havila Capella'nın, Norveç'e uğurlandığı belirtildi.
LNG ve batarya ile enerji verimliliği sağlayan ve düşük emisyon gereksinimlerine uygun bir gemi olarak inşa edilen Havila Capella'nın, 6500 kWs batarya kapasitesine sahip olması nedeniyle dünyanın en büyük batarya kapasitesine sahip gemisi olduğu duyuruldu.
Etiketler: Çanakkale Çevre Kirliliği Gemi Karbon emisyonu Tersane Yalova
Son Haberler
- 16:11
- 16:04
- 16:09
- 16:07
- 16:03
Sıradaki Haber
YHT bakım tesisi Avrupa'nın en gelişmişleri arasında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz