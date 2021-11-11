Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesi'nde üretilen 4 gemiden ilki olan, dünyanın en büyük batarya kapasitesine sahip sıvı doğal gaz (LNG) ve bataryalı gemisi Havila Capella, Yalova'dan yola çıkarak Çanakkale Boğazından geçti.

Tersan Tersanesinden yapılan açıklamada, Norveçli firmanın sipariş ettiği dört gemiden ilki olan 124 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki Kıyı Yolcu Gemisi Havila Capella'nın, Norveç'e uğurlandığı belirtildi.

LNG ve batarya ile enerji verimliliği sağlayan ve düşük emisyon gereksinimlerine uygun bir gemi olarak inşa edilen Havila Capella'nın, 6500 kWs batarya kapasitesine sahip olması nedeniyle dünyanın en büyük batarya kapasitesine sahip gemisi olduğu duyuruldu.