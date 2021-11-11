Savunma sanayiinde yerli ve milli teknolojiler artıyor, yeni teknolojilerle donatılmış araçlar kazandırılıyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen 76/62mm Deniz Topu'nun ilk test atışı icra edildi. MKE sosyal medya hesabından bu gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"Mustafa Kemal Atatürk’ün “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir” sözünden esinlendik, Cumhurbaşkanımızın “yapılamaz denileni yapın” talimatıyla yola çıktık,

YAPTIK! Bağımsız ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir” sözünden esinlendik,

Cumhurbaşkanımızın “yapılamaz denileni yapın” talimatıyla yola çıktık,

YAPTIK!

Bağımsız ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz.#MilliGüçMKE#MKE#10Kasım pic.twitter.com/tU14IRndI0 — Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (@makinekimya_tr) November 10, 2021

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Dikkati çeken teknolojik tasarım

İlk olarak İ sınıfı İstanbul Fırkateynine konuşlandırılması beklenen Deniz Topu'nun bir yıl içerisinde kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

Silah sistemi menzili 16 kilometre olan Milli Deniz Topu'nun namlu çapı 79 mm, boyu ise 4700 mm. 7500 kilogram ağırlındaki yeni teknoloji ürünü, mühimmatla birlikte 8500 kilograma ulaşıyor.

Deniz Topu silah sistemi hava, kara ve deniz hedeflerine karşı etkili.

Milli Savunma Bakanı Akar da, MKE'yi ziyaret ederek Deniz Topu Projesini inceledi.

MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, SAHA EXPO 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda "Milli Deniz Topu" projesine dair @trthaber'in sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/JkECyhKIWt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 11, 2021

"Yakında envantere katılacak"

MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, SAHA EXPO 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda "Milli Deniz Topu" projesine dair TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Yakında ürünün envantere kazandırılacağını açıklayan Akdere, sözlerine şöyle devam etti:

"Ürünümüz dünyada 8 ülke tarafından üretiliyor. Biz dijital atış kontrol sistemine sahip, dakikada 80 top atış yapabilen, tamamıyla yerli ve milli şekilde üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 12 ay gibi kısa bir AR-Ge süresiyle 300 adam kapasitesiyle ürünümüzü tamamladık. İnşallah ürünümüzü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edeceğiz. Envanterimize milli ve yerli olarak kazandıracağız"