Avrupa'nın önde gelenlerinden olan merkez, kapılarını TRT Haber’e açtı. Dev tesis 330 bin metrekare açık, 55 bin metrekare kapalı toplam 385 bin metrekare alana kurulu.

51'i mühendis 307'si teknisyen 490 personel merkezde vardiyalı olarak 7/24 çalışıyor.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, "Bu tesiste hızlı tren araçlarımızın periyodik bakımlarını, servis öncesi ve servis sonrası bakımları ile ağır bakımlarını uluslararası standartlar doğrultusunda özenle yapıyoruz. Aynı anda 42 adet yüksek hızlı tren setinin bakım ve revizyonlarını güvenli ve hızlı bir şekilde yapabiliyor" açıklamasını yaptı.

Servis bakımları ortalama 8 saat sürüyor. Tesisin en önemli görevleri arasında yer alan ağır bakımlar ise 1 hafta ile 2 ay arasında tamamlanıyor.

Normal kullanım sırasında yıpranan tren tekerleri tesisin torna bölümünde yeniden pürüzsüz hale getiriliyor. Bir tren tekeri bu işlemden 7-8 defa geçebiliyor.

Trenler sefere çıkmadan önce profesyonel bir ekip tarafından dezenfekte de ediliyor.

Kamera/Dron: Yusuf Enes Özmen