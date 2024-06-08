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Bilim Teknoloji
AA 08.06.2024 20:41

TÜBİTAK'tan dünyaya: Türkiye'yi izlemeye devam edin

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye'nin uzay yolculuğu demek oluşabilecek tüm teknolojilerde söz sahibi olmak demek. O yüzden ben ülkemiz için heyecanlıyım. Ülkemiz için TÜBİTAK'ı, dünya için de Türkiye'yi izlemeye devam edin." dedi.

TÜBİTAK'tan dünyaya: Türkiye'yi izlemeye devam edin

Mandal, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uçuşuna yönelik hazırlanan program kapsamında geldiği Gebze’de değerlendirmelerde bulundu.

İMECE uydusundan Alper Gezeravcı’nın insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirmesine kadar geçen yıldan itibaren uzay alanında hep ilkleri yaşadıklarını dile getiren Mandal, Türksat 6A'yı uzaya fırlatmak üzere 4 Haziran’da ABD’ye yolladıklarını da hatırlattı.

Mandal, şimdi ise Atasever’in yine ilklerden olan yörünge altı araştırma uçuşunu gerçekleştirmek üzere uzaya gittiğine dikkati çekti.

Bu heyecanının ekstra güzel tarafının da bu etkinliğin TÜBİTAK Fen Lisesi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katılımıyla gerçekleşmesi olduğunu vurgulayan Mandal, bunların hiçbirinin tesadüf olduğuna inanmadığını söyledi.

Mandal, Gezeravcı'nın uzayda 13 deneyi gerçekleştirdiğini, Atasever'in de 7 deneyi hayata geçirdiğini ve bunların devamının geleceğini dile getirdi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in uçuşu tamamlandı
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in uçuşu tamamlandı

"Türksat 6A'yı da 36 bin 500 kilometreye göndereceğiz"

Bütün bu çalışmaların Türkiye'nin uzay bilim misyonunu oluşturduğunun altını çizen Mandal, şunları kaydetti:

"Tuva arkadaşımız bir araştırma astronotu olarak aynı Alper Bey gibi tüm eğitimleri almıştı. Ülkemizin bu konudaki gündemine getirdiği boyut, 'uzayda biz de varız” dediği uzay yolculuğudur. Hem Alper Bey hem de Tuva Cihangir Bey uzay uçuşlarını bir bilim misyonu ve bir araştırma misyonu olarak gerçekleştirdiler. Bunlar tesadüfi değil. Bunun devamında da 8 Temmuz'da Türksat 6A’yı fırlatacağız. 2026'da Ay'a sert iniş yaparak Ay Misyonu'muzu gerçekleştireceğiz. 2028'de Ay'a yumuşak iniş dediğimiz misyonumuzda ay yüzeyinde kendi Aygezer aracımızla bilimsel araştırma çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. İMECE'yi 700 kilometreye gönderdik. Türksat 6A'yı da 36 bin 500 kilometreye göndereceğiz."

Bunların hepsinin başta Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bir iradenin yol haritasındaki kilometre taşları olduğunu ifade eden Mandal, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'nin bilim ve teknoloji üssünde Fen Lisesi'nde öğrencilerimizle beraberiz. Çünkü bu sürecin devamlılığını, daha iyisini, daha iddialısını yani 384 bin kilometreye uzaya gittikten sonra Mars'a derin uzaya gidebileceğimiz misyonumuzu gençlerimiz gerçekleştirecek. Bugün gençlerimize sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Hedefimiz 384 bin kilometreye, Ay'a gitmek diyoruz ki siz bunun daha iyisini yapabilirsiniz. Türkiye'nin uzay yolculuğu demek oluşabilecek tüm teknolojilerde söz sahibi olmak demek. O yüzden ben ülkemiz için heyecanlıyım. Ülkemiz için TÜBİTAK'ı, dünya için de Türkiye'yi izlemeye devam edin."

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