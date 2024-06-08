Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in uçuşu tamamlandı

New Mexico'daki Spaceport tesisinden taşıyıcı uçak aracılığıyla havalanan "VSS Unity" yörünge altı aracının yolculuğu 1 saat 10 dakika sürdü.

Araç, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesinin ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in de içinde yer aldığı "VSS Unity" yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) süzülerek iniş yaptı.

Uçağın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisine inmesiyle, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik "Galactic 07" ekibinin bir üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu da sona erdi.

Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu mürettebatta, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Haber'in sorularını yanıtlıyor. https://t.co/Um5oowcbqa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2024

Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta, "VSS Unity" yörünge altı aracının taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

Atasever'in, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.

Öte yandan, Virgin Galactic'in bu yılki ikinci ve şimdiye kadarki 12'nci uçuşunu gerçekleştiren Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı ise bu uçuştan sonra emekliye ayrılacak. Virgin Galactic firması farklı sistemler geliştirmeye yönelecek.

Virgin Galactic'in bu yılki ikinci ve bu zamana kadarki 12'nci uzay uçuşunu gerçekleştirecek ve Atasever'in de içinde olacağı "VSS Unity", bu uçuştan sonra emekliye ayrılacak.

Atasever'in uzay yolculuğunu yapacağı "VSS Unity", hibrit itki sistemiyle çalışan ve yeniden kullanılabilir bir yörünge altı uzay aracı olarak dikkati çekiyor.

Virgin Galactic'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sahip olduğu hibrit roket motoru, "VSS Unity"nin yaklaşık 60 saniyede ses hızının 3 katı hıza ulaşmasını sağlıyor.

Türkiye, ikinci astronotunu uzaya gönderiyor.



Astronot Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma görevi için "VSS Unity" adlı uzay aracıyla ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport tesisinden uzaya gönderiliyor. https://t.co/HOmHicieet — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2024

"VSS Unity", yüksek irtifaya ve ağır yük kapasitesine sahip, özel yapım, dört motorlu, çift gövdeli bir taşıyıcı uçakla havalanıyor.

Ana gemi olarak da adlandırılan bu taşıyıcı uçak, yaklaşık 50 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor. Bu irtifa, normal bir uçağın veya nakliye uçağının uçabileceği seviyenin çok üzerinde bulunuyor.

Roket motorunu ateşleyerek uzay yolculuğuna devam ediyor

Tuva Cihangir Atasever'in de yer alacağı "Galactic 07" uçuşunda, "VSS Unity" uzay aracının taşıyıcı araçla yaklaşık 45 bin fit irtifaya erişmesi, ardından hibrit roket motorunun ateşlenmesiyle yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

Roket motorunun yanmayı bitirdiği andan itibaren, serbest düşüş fazına geçmesi ve bu andan itibaren mikro yer çekimi koşullarının oluşması bekleniyor.

Yaklaşık 3 dakika sürecek serbest düşüş fazından sonra aracın atmosfere tekrar giriş yaparak kalktığı piste doğru süzülerek inmesi öngörülüyor.

Uzaya gidişte ve dönüşte sorunsuz ve güvenli bir yolculuğun sağlanması için uçuşa iki uzman pilot liderlik ediyor.

İlk uçuşunu 2018'de yaptı

VSS Unity, ilk uzay uçuşunu 13 Aralık 2018'de gerçekleştirdi. Bu uçuşta, California'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan kalkan araç ilk kez uzaya ulaştı. 22 Şubat 2019'da gerçekleşen ikinci uçuşta, Virgin Galactic'in iki pilotun yanı sıra bir mürettebat üyesi yer aldı.

Spaceport tesisinden yapılan ilk uçuş olan ve 22 Mayıs 2021'de gerçekleşen "Unity 21" uçuşunda da uçuş sistemi test edilmeye devam edildi.

Virgin Galactic'in ilk tam mürettebatlı uzay uçuşu olan "Unity 22" ise 11 Temmuz 2021'de yapıldı. Bu uçuşa üç şirket çalışanının yanı sıra Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson da katıldı.

Ticari hizmet başlamadan önce tam uzay uçuş sistemi ve astronot deneyiminin son değerlendirmesi 25 Mayıs 2023'te gerçekleşen "Unity 25" uçuşuyla yapıldı.

Virgin Galactic'in ücretli yolcularla düzenlediği ilk ticari uzay uçuşu "Galactic 01" ise 29 Temmuz 2023'te gerçekleşti.

Virgin Galactic, yeni nesil Delta uzay gemilerinin üretimine yöneldi

Atasever'in katılacağı "Galactic 07" uçuşu, VSS Unity'nin son ticari uçuşu olması açısından önem taşırken, Virgin Galactic'in kaynaklarını 2026'da hizmete girmesi hedeflenen yeni nesil Delta uzay gemilerinin üretimine adadığı dönemde tarihi bir dönüm noktası olacak.

Virgin Galactic, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Delta sınıfı uzay gemileri için Güney Kaliforniya'da yeni bir sistem entegrasyon tesisi açtığını duyurmuştu.

Açıklamada, Delta sınıfı uzay gemilerinin, "VSS Unity"nin aylık kapasitesinin 12 katı kapasiteyle ayda 8 uzay görevini gerçekleştirebilecek şekilde inşa edildiği aktarılmıştı.