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Bilim Teknoloji
AA 08.06.2024 15:17

Atasever'in uzay uçuşu TÜBİTAK bilim merkezlerinden canlı izlenecek

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay seferi 10 ildeki TÜBİTAK bilim merkezlerinden saat 17.00'de canlı olarak takip edilebilecek.

Atasever'in uzay uçuşu TÜBİTAK bilim merkezlerinden canlı izlenecek

TÜBİTAK'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Atasever'in Yörünge Altı Araştırma Misyonu kapsamında yapılacak yayına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yörünge Altı Araştırma Misyonu'nu izlemek isteyen herkesi bekliyoruz. Ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yer alacağı uçuş özel yayını Aksaray, Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun'da bulunan bilim merkezlerimizde, saat 17.00'de canlı olarak takip edilebilecek." 

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