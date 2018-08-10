TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları başladı

Türkiye Bilimsel ve ​​Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı'nın bu yıl 14'üncüsü düzenlediği "Alternatif Enerjili Araç Yarışları" başladı.

Kocaeli Körfez Yarış Pisti'ndeki yarışlarda elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8, bu yıl ilk defa düzenlenecek olan otonom (sürücüsüz araç) kategorisinde ise 5 takım yarışacak.

İlk gün yarışları, teknik kontrollerden sonra elektromobil ve hidromobil kategorilerinde yapılıyor.

Yarışma 12 Ağustos'ta bitecek

Yarışların 2'nci gününde ise öğrencilerin sürücüsüz araç teknolojileri üzerinde çalışmalarını teşvik etmek amacıyla açılan otonom araç kategorisinde yarışılacak.

Bu kategoride yarışan araçlar, 120 metrelik parkuru, yol kenarı ve sonunda bulunan engellere çarpmadan tamamlamanın mücadelesini verecek.

Yarışların sonunda otonom araç kategorisi birincisine 15 bin, ikinciye 12 bin 500, üçüncüye ise 10 bin lira verilecek.

En az enerji tüketen ve en verimli araç olmak için mücadelenin verileceği elektromobil ve hidromobil kategorilerinde birinci olan takımlara ödül olarak 25 bin lira verilecek yarışlarda, "Yerli Ürün Teşvik", "En İyi Teknik Tasarım" ve "En İyi Görsel Tasarım" ödülleri de dağıtılacak.

Yarışmanın kapanış ve ödül töreni, 12 Ağustos Pazar günü olacak.

Kaynak: AA