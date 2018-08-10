NASA'nın uzay aracı Güneş Sistemi'nde morötesi parıltı tespit etti

Science News'da yer alan habere göre, New Horizons'ın üzerinde bulunan uzay cisimlerinin atmosferini inceleyen morötesi teleskop Alice, Güneş Sistemi'nin kıyısından geldiği sanılan morötesi bir parıltı tespit etti.

Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden (SwRI) bilim insanı ve New Horizons uzay aracı ekibinden Leslie Young, Alice aracılığıyla ulaşan görüntülerde Güneş Sistemi'ni galaksiden ayıran sınırdan geldiği sanılan morötesi bir parıltının görülebildiğini söyledi.

SwRI'dan bilim insanı Randy Gladstone, New Horizons'ın 2007-2017 yıllarında morötesi gökyüzünü 7 kez taradığını, Güneş Sistemi'nin sınırından geldiği sanılan ışığın galaksinin derinliklerinde bilinmeyen başka bir kaynaktan da gelmiş olabileceğini belirtti.

New Horizons uzay aracı morötesi ışınlar için gökyüzünü yılda iki kez tarayacak.

Araştırmanın sonuçları "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA