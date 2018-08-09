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Facebook yanlışlıkla Endonezya’daki depremi kutladı

Facebook Lombok depreminde yanlışlıkla kutlama balonları ve konfeti uçurdu. Hatasını fark eden Facebook özür diledi.

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Facebook yanlışlıkla Endonezyadaki depremi kutladı

Sosyal medya devi Facebook, Endonezya'da pazar günü 130'dan fazla kişinin öldüğü deprem sonrasındaki mesajlarda yanlışlıkla kutlama balonları ve konfeti uçurdu.

Yanlışlık, Endonezya dilinde "selamat" (selamet) kelimesinin hem "esenlik - güvendeyim" hem de "tebrikler" anlamına gelmesinden kaynaklandı. Kullanıcıların mesajlarında bu kelime geçince, otomatik olarak balonlar ve konfeti uçtu.

Facebook bir süre sonra yanlışlığı fark edip, Endonezya'da balonlu kutlama özelliğini devre dışı bıraktı. Şirket, "bu talihsiz hatadan dolayı üzüntü duyduğunu" açıkladı.

 


Kaynak: BBC

Etiketler: facebook, Endonezya
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