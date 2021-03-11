Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında Türkiye’nin “Milli Uzay Programı” hedeflerine katkı sağlayacak bir iş birliği protokolü imzalandı.

Yurt dışına bağımlı olunan ve maliyeti yüksek uzay alt sistemi, ülkemizde geliştirilecek.

TİM ve İTÜ iş birliğiyle başlatılan proje, 150 farklı üniversiteden binlerce öğrencinin yer aldığı İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülecek.

Üniversite ve sanayi iş birliği önemli

TİM Başkanı İsmail Gülle, sürdürülebilir büyüme ve ihracatın yolunun katma değerli ihracat, Ar-Ge ve inovasyondan geçtiğini, üniversite-sanayi iş birliğinin de bu açıdan çok önemli olduğunu söyledi:

“İmzaladığımız protokolle, İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülecek, 'Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi'ni başlatıyoruz. Türkiye’nin en genç, en inovatif ailesi İnovaTİM’in, böylesine önemli bir projenin paydaşı olmasından ayrıca gurur duyuyoruz. Projemizle, nano, mikro ve küp uydularda kullanılan güneş panellerinin ekonomik üretim teknikleri ve geliştirme süreçleri üzerine kabiliyet kazanılmasını amaçlıyoruz.”

Milli Uzay Programı hedeflerine doğrudan katkı sağlayacak

Projenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı Yol Haritası kapsamındaki 10 hedef arasından özellikle, "Uydu Üretiminin Tek Çatı Altına Toplanması ve Yerli Uydu Geliştirme Programı", "Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi" ve "Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi" hedeflerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Proje ile yurt dışında birçok ülkeye verilen küp uydu geliştirme eğitimlerinin ve ikili iş birliklerinin katkısıyla güneş panellerinin ihraç seviyesine gelmesi planlanıyor.

Ayrıca, laboratuvar bünyesinde yetiştirilen bilim insanlarına ilave bir kabiliyet kazandırılacak ve ilerleyen çalışmalar için de özgüven artırıcı olacak.

“Rekabet gücünü artırmak yenilikçi ürünlerle mümkün”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, protokolün teknolojik tabanlı ürünlerin artırılması için güçlü bir adım olduğunu söyledi:

“Gelişmiş ülke olmanın standardı bugün artık, dijitalleşme, veriye hakim olma, inovasyon yapma ve bütün bunların sonucunda da katma değeri yüksek ürünler geliştirmektir. Rekabet gücünü korumak ve artırmak ancak yenilikçi ürün ve süreçler geliştirmekle mümkündür. İTÜ, bir araştırma üniversitesi olarak markalaşmayı ve ihracatı hedefleyen firmalarımızın ihtiyaç duyduğu Ar-Ge, yenilikçi çalışmalar ve temel araştırmaları gerçekleştirecek akademik insan gücüne, araştırmacıya ve Ar-Ge altyapısına sahiptir.”