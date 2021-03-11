Ankara-İstanbul seyahati gibi Dünya-Mars seyahati yapılabilir mi? Ya da biletinizi alıp "Satürn’e gidip geleyim" diyebilirsiniz.

Çarpıcı projeleri ile öne çıkan ünlü işadamı Elon Musk antimadde destekli roket projesi ile bunlar pek de hayal değil.

Az miktarda antimadde ile uzayı dolaşmak çeyrek depo benzinle ülkeleri turlamaya benzeyecek.

Elon Musk antimadde roketini yapabilirse NASA’nınkiler dahil bütün roketlere bir kaç tur bindirebilir...

Antimaddenin günümüzün en verimli yakıttan daha iyi olduğu söyleniyor.

2006'da NASA, bir uzay aracının daha kısa sürede Mars'a ulaşması için yalnızca birkaç miligram antimaddeye ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Tek sorun yakalayabilmek

Tek sorun antimadde henüz ortada yok. Daha doğrusu bilim insanları henüz yeterli miktarda yakalayamadı. Durum çok umutsuz olmasa da Elon Musk’ın hayallerinin gerçek olması biraz uzun sürebilir.

Bazı fizikçiler, antimadde geliştirilmesinin on yıl daha alacağını tahmin ediyor.

Antimadde nedir?

Antimadde aynı görünüm ve yapıya sahip olduğu için normal maddenin ayna görüntüsü olarak kabul edilir.

Antimadde kavramı ilk olarak İngiliz fizikçi Paul Dirac tarafından ortaya atılmıştı.

Ona göre, x² = 4 matematiksel denkleminin iki olası çözümü (x = 2 veya x = -2) olduğu gibi evrenin de negatif ve pozitif iki çözümü olmalıydı.

Antimaddenin bir miktarı sürekli üzerimize yağıyor.

Ancak onları yakalamak ve tespit etmek hüner gerektiriyor.

Zira madde ile temas ettiği anda bir ışık flaşıyla yok oluyor.

Umut var ancak zaman gerek

Aslında durum o kadar da umutsuz değil. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN, 20 yıllık çalışma sonucunda birkaç yıl önce antimadde atomunun boyunu ölçtü.

CERN’in şimdilerde Musk ile birlikte çalıştığını da bu noktada hatırlatmak gerek. Umut veren gelişmeler için sadece daha fazla zaman gerekiyor.

Fizikçiler antihidrojen gibi antimadde üretip yakalamış olsa da onu uzay gemilerine güç olarak kullanmak fikri halen çok uzakta.

1950'lerden beri yaratılan antimadde miktarı, bir kibriti yakmaya ancak yetiyor.