Havacılık tutkusu TEKNOFEST ile tüm Türkiye'ye yayıldı.

Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen festival kapsamında Aksaray'da düzenlenen roket yarış binlerce genci bir araya getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

En önemli yatırımın insan yapılan yatırım olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bu sene 100 bin gencimiz yarışma kapsamında elemelerle birlikte yarıştı. biz geleceğimize bu yarışmalarla yatırım yapıyoruz. ve bu heyecanı yaşamaktan çok mutluyuz." dedi.

"2018'de 20 bin, 2020'de 100 bin öğrenci yarışmaya katıldı"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise bu yıl TEKNOFEST'in üçüncüsünü düzenlediklerini anımsattı.

Bayraktar, şöyle konuştu:

"İlk yıl 20 bin başvuru vardı ki bu çok büyük bir başvuru bütün yarışma alanlarına 20 bin öğrencimiz başvurdu. İkinci yıl bu 50 bin oldu. Festivalde tabi dünyanın en büyüğü oldu. Bu yıl da 100 bin başvuru oldu. Bütün bu emekler bütün bu gayretler ülkemizin bayrağının uzayda, havacılıkta, teknolojide hak ettiği yerde olması için"

Kocaeli Üniversitesi ekibi TURKSAT model uydu yarışı için iddialı. Yarışmada; model uydular insansız hava araçlarıyla 700 metre irtifaya çıkartılıp serbest bırakılacak.

En iyi iletişimi kuran ve düzgün iniş gerçekleştiren modeller birincilik için çekişecek.