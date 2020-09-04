NASA'nın Yakın Dünya Nesne İzleme birimi, dev asteroidin Dünya'ya yaklaşık 7,4 milyon km mesafeden uçacağını açıkladı.

Bu, Dünya'dan Ay'a olan mesafenin yaklaşık 19 katı, kulağa uzun bir yol gibi gelebilir, ancak uzay açısından nispeten yakın.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

Bilim insanları, gezegenimizle çarpışma rotasında olup olmadıklarını izlemek için binlerce NEO'nun izini sürüyor. Yörüngelerindeki küçük bir değişiklik Dünya için felaket anlamına gelebilir.

Nasa, Dünya'nın 120 milyon milinden geçen her şeyi Dünya'ya Yakın Nesne (NEO) olarak adlandırıyor.