Haber Giriş: Kaynak: The Sun
Dev asteroid bu hafta sonu Dünya'nın yanından geçecek
NASA, 2010 FR adlı dev asteroidin 6 Eylül'de dünyanın yakınından geçeceğini açıkladı. Atakule'nin iki katından daha büyük olan gök cismi dünya için herhangi bir tehlike oluşturmuyor.
NASA'nın Yakın Dünya Nesne İzleme birimi, dev asteroidin Dünya'ya yaklaşık 7,4 milyon km mesafeden uçacağını açıkladı.
Bu, Dünya'dan Ay'a olan mesafenin yaklaşık 19 katı, kulağa uzun bir yol gibi gelebilir, ancak uzay açısından nispeten yakın.
[Grafik: Şeyma Özkaynak]
Bilim insanları, gezegenimizle çarpışma rotasında olup olmadıklarını izlemek için binlerce NEO'nun izini sürüyor. Yörüngelerindeki küçük bir değişiklik Dünya için felaket anlamına gelebilir.
Nasa, Dünya'nın 120 milyon milinden geçen her şeyi Dünya'ya Yakın Nesne (NEO) olarak adlandırıyor.
Etiketler: teknoloji haber NASA dünya bilim haber asteriodSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 16:20
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