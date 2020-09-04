SpaceX'in hem kargoları hem de mürettebatı taşıma özelliğine sahip uzay aracı Starship ile yapılan deneme başarıyla tamamlandı.

Ay'a, Mars'a ve ötesine yük taşımak için tasarlanmış roket, Dünya yörüngesine 100 metrik tondan fazla kargo taşıma kapasitesine sahip.

Yeniden kullanılabilirlik çalışmaları devam eden uzay aracı, dünyanın şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü fırlatma aracı olacak.