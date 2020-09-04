Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
SpaceX, Mars yolculuğunda kullanılacak Starship roketini denedi
Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay teknolojileri firması SpaceX, Mars yolculuğunda kullanılacak Starship roketinin deneme videosunu yayınladı.
SpaceX'in hem kargoları hem de mürettebatı taşıma özelliğine sahip uzay aracı Starship ile yapılan deneme başarıyla tamamlandı.
Ay'a, Mars'a ve ötesine yük taşımak için tasarlanmış roket, Dünya yörüngesine 100 metrik tondan fazla kargo taşıma kapasitesine sahip.
Yeniden kullanılabilirlik çalışmaları devam eden uzay aracı, dünyanın şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü fırlatma aracı olacak.
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