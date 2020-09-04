Harris, Cenevre'deki bilgilendirme toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gelecek yılın ortasına kadar yaygın aşılama beklemiyoruz" dedi.

Harris koronavirüse karşı geliştirilen aşıların klinik deneylerine atıfta bulunarak, "Bu 3. aşama denemeler daha uzun sürmeli çünkü aşının ne kadar koruyucu ve ne kadar güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor" dedi.