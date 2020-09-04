ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Jüpiter'in yörüngesinde bulunan bir grup asteroit olan Truva atı kümelerini incelemek için uzay aracı fırlatacak.

Ajans tarafından yapılan açıklamada, mühendislerin uzay aracını monte etmek için gerekli onayları aldığı açıklandı.

Dünyanın en ünlü insan atası iskeletinin adını taşıyan Lucy, ilk olarak Mars ve Jüpiter arasındaki Donald Johanson asteroidini ziyaret edecek.

Bu asteroid Lucy fosilini keşfeden kişinin adını taşıyor.

Lucy daha sonra, ana hedefi olan Jüpiter'in Truva kümelerindeki altı asteroite yönelecek.

Bu asteroitlerin gezegenleri oluşturan kalıntılar olduğuna inanılıyor ve Güneş Sistemimizin oluşumu hakkında ipuçları vereceği umuluyor.

Lucy görevi Ekim 2021'de başlayacak ve Dünya'yı 'yerçekimi asistleri' için iki kez geçecek.

2025 Nisan'ında Donald Johanson'u gezdikten sonra 2027 ve 2028'de ilk dört Truva atını keşfedecek.

2033 yılının Mart ayında ise Truva atları bulutundaki Patroclus-Menoetius asteroidlerini keşfedecek.

Jüpiter'in Truva atları, onlara çarpan ışığın yalnızca yüzde dört veya beşini yansıtıyor, bu da yüzeylerinde koyu karbon bileşiklerinin bulunabileceği anlamına geliyor.

NASA'nın kıdemli bilim insanı Amy Simon, bu karbonların yaşamın yapı taşları olabileceğini söylüyor.