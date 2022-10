Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Take Off İstanbul’da ikinci gün T.C İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Erkam Tüzgen’in “Girişim Merkezi olarak İstanbul” sunumu ile başladı.

Türkiye Açık Kaynak Platformu, 42 Yazılım Okulları Direktörü Sertaç Yerlikaya’nın “Belirsiz Zamanlarda Geleceğe Yönelik Beceriler” konulu sunumu ile devam eden etkinlik yine gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

İkinci gününde yine dopdolu programı ile dikkat çeken zirvede gün boyunca girişimci takımlar yatırımcılarla görüşmelere devam ederken ilk gün sonunda yarı finale kalan 35 girişim sunumlarına devam ediyor olacak.

Birinci gün gerçekleştirdikleri mentor görüşmeleri ve sunumları ile yarı finale kalan 35 girişim T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar tarafından ana sahnede açıklandı. Yarı finale kalan takımlar; ALGBIO, Archi’s Academy, Bakiyem, Biopols, Cbot, ChemCode, Degz Robotics, ENENT, Engage, Faibrics, Gokido, GreenPay, Hergele Mobility, hevi.ai, K-Libre, Komerce, Kuantum Siber Güvenlik, Medroco, MOVE ON, Myth, Navlungo, OtoKiosk, Pierate, Pivony, promiseq, Rise Together, Robeff Technology, Rorifer, Some Carbon, SwordSec, Teknobuilt, Tranzmeo, Uprise Energy, Wallids ve WatchBat.

Yarı finale kalan 35 girişim ikinci gün devam eden elemeler sonunda değerlendirilerek zirvenin son günü aralarından belirlenen 10 finalist olarak açıklanacak.

Gençler ulusal ve uluslararası markaların yöneticileri ile Take Off İstanbul’da bir araya gelmeye devam ediyor

Uluslararası Girişim Zirvesi Take Off İstanbul beşinci yılında yine gençleri ulusal ve uluslararası markaların vizyoner, geleceğe yön veren yöneticileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Etkinliğin ikinci gününde İş Bankası, Eczacıbaşı Holding, ICYF, Mediamarkt başta olmak üzere pek çok markanın, kuruluşun yöneticileri gerçekleştirdikleri sunumlar, konuşmalar ile genç girişimcilere ışık tutuyor. İç Girişimcilik ve İnovasyon, Güçlü Bir Girişimcilik Ekosistemi konulu paneller etkinliğin ikinci gününde dikkat çeken içerikler arasında yer alıyor.

Take Off İstanbul 27 Ekim, yarın günü kapanışını TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın keynote konuşması ile yapacak.

Uluslararası arenada girişimleri tanıtma fırsatı

Türkiye’nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take Off Girişim Zirvesi, yerli ve yabancı girişimcileri yatırımcılarla bir araya getiriyor.

Yurt dışından ve yurt içinden başvuruların alındığı girişim zirvesinde girişimcilere nakit ödül, B2B Görüşmeler ve yatırım görüşmeleri başta olmak üzere birçok özel imkanlar sağlıyor. Katılımcılara teknoloji girişimlerinde fırsatlar sunan etkinlik, aynı zamanda katılımcılara ünlü girişimcileri canlı dinleme imkanı da sağlıyor.

Türkiye’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya ve Avrupa bölgelerinde bulunan teknoloji girişimlerinde yatırımcılar için merkezi bir konumda olması ile dikkat çeken zirvede, uluslararası güçlü girişimlere, mentorlara ve kurumsal firmalara medeniyetlerin beşiği İstanbul ev sahipliği yapıyor.