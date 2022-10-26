Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla "orta irtifa uzun havada kalış (MALE+)" sınıfı olarak geliştirilen ve Turkcell iş birliğinde hayata geçirilen "İHA Baz İstasyonu Projesi" kapsamında, bir süre önce "baz istasyonu" özelliği de kazandırılan Aksungur İHA için Adana Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda tatbikat düzenlendi.

Tatbikat kapsamında, Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, internet erişimi ve cep telefonu iletişiminin sağlanamadığı Mersin'in Tarsus ilçesi Gülek Mahallesi'ndeki 1879 rakımlı Karboğazı mevkisine gitti.

Adana'da Şakirpaşa Havalimanı'nda konuşlu, baz istasyonu entegre edilen Aksungur İHA, telsiz aracılığıyla iletilen destek çağrısı üzerine havalanarak bölgeye intikal etti.

GSM kapsaması olmayan alana ulaşan Aksungur İHA, gökyüzünde süzülerek cep telefonuyla kesintisiz iletişim imkanı sundu.

Tatbikat bölgesinde bulunan yangın yönetim aracı da Aksungur İHA'nın "mobil data" desteğinden yararlandı.

TUSAŞ Aksungur Ürün Başmühendisi Aytunç Arabacı, tatbikat sırasında Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkan Yardımcısı İlhami Aydın'ı cep telefonuyla aradı.

Arabacı, tatbikatın başarıyla tamamlandığını bildirdi. Bunun üzerine Aydın, "Hayal ettiniz ve başardınız. TUSAŞ ve Turkcell ekiplerini tebrik ediyorum. Oldukça yararlı bir çalışma yaptınız. Bunun, yangınla mücadele çalışmalarımıza çok destek vereceğini bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Arabacı, Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmaların ardından baz istasyonu özelliği kazandırılan Aksungur İHA'nın göreve hazır hale geldiğini söyledi.

Hiçbir GSM operatörünün iletişim desteği veremediği alanda gerçekleştirilen tatbikatın başarıyla sonuçlandığını belirten Arabacı, "Buradaki personelin hiçbiri sabah alana geldiğimizde bir GSM operatöründen destek alamıyordu. Burası tamamen mahrumiyet bölgesiydi ama Aksungur İHA'mız geldikten sonra herkes Turkcell üzerinden bağlanabildi. Aynı zamanda sahadaki yangın yönetim aracımıza da İHA üzerindeki elektro optik kameradaki görüntüler canlı olarak aktarıldı." diye konuştu.

"Tüm doğal afet bölgelerinde kullanılabilir"

Aksungur İHA'nın başta orman yangınları olmak üzere deprem ve benzeri afet durumlarında istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetlerinin yanı sıra "baz istasyonu" olarak da görev yapabilir hale geldiğine dikkati çeken Arabacı, şunları kaydetti:

"Yangın alanları dışında AFAD kurumumuzla beraber tüm doğal afet bölgelerinde kullanılabilir. Sivil ve askeri tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek durumda. Birebir yer sistemlerinde kullanılan baz istasyonunu biz uçakta kanat altına takmış bulunmaktayız. Tüm enerjisini ve data linkini uçağın kendi sistemleri üzerinden uydu kabiliyetiyle Turkcell'in yerdeki 'çekirdek ağı'na veriyor."

Arabacı, Aksungur İHA'nın yaklaşık 50 saate kadar kesintisiz iletişim desteği verilebildiğini sözlerine ekledi.